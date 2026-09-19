Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Las personas que buscan una oportunidad laboral tendrán una nueva opción para acercarse a empresas y conocer puestos disponibles. Se trata de la feria de empleo “Montes de Oca Te Emplea”, organizada por la Municipalidad de Montes de Oca.

La actividad se realizará el próximo 23 de setiembre, en el tercer piso de Plaza San Pedro, también conocido como Outlet Mall, y contará con la participación de empresas interesadas en incorporar nuevo talento.

Además de conocer las oportunidades laborales, quienes asistan podrán recibir orientación y herramientas para mejorar su perfil profesional y prepararse para procesos de selección.

Feria de empleo. Foto: Municipalidad de Montes de Oca.

Tome nota

Fecha: 23 de setiembre de 2026.

23 de setiembre de 2026. Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

9:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar: Tercer piso de Plaza San Pedro, Montes de Oca.

Tercer piso de Plaza San Pedro, Montes de Oca. Participación: dirigida a personas que buscan empleo.

Las personas interesadas en participar deben completar previamente el formulario de inscripción disponible en este enlace.

También habrá talleres

La jornada incluirá espacios gratuitos de orientación para fortalecer la búsqueda de empleo:

11:00 a.m: taller de preparación para entrevistas laborales.

taller de preparación para entrevistas laborales. 2:00 p.m: taller para elaborar y mejorar el currículum vitae.

taller para elaborar y mejorar el currículum vitae. Charlas de orientación sobre empleabilidad.

Recomendaciones y herramientas para afrontar procesos de selección.

Feria de empleo. Foto: Municipalidad de Montes de Oca.

La feria cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Empleo y es impulsada por la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Montes de Oca, con el objetivo de facilitar el vínculo entre quienes buscan trabajo y el sector empresarial.