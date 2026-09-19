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Las personas que buscan una oportunidad laboral tendrán una nueva opción para acercarse a empresas y conocer puestos disponibles. Se trata de la feria de empleo “Montes de Oca Te Emplea”, organizada por la Municipalidad de Montes de Oca.
La actividad se realizará el próximo 23 de setiembre, en el tercer piso de Plaza San Pedro, también conocido como Outlet Mall, y contará con la participación de empresas interesadas en incorporar nuevo talento.
Además de conocer las oportunidades laborales, quienes asistan podrán recibir orientación y herramientas para mejorar su perfil profesional y prepararse para procesos de selección.
Las personas interesadas en participar deben completar previamente el formulario de inscripción disponible en este enlace.
La jornada incluirá espacios gratuitos de orientación para fortalecer la búsqueda de empleo:
La feria cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Empleo y es impulsada por la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Montes de Oca, con el objetivo de facilitar el vínculo entre quienes buscan trabajo y el sector empresarial.