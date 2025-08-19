Más de 50 empresas pondrán a disposición más de 2.500 puestos laborales durante la tercera edición de la Feria de Empleo de la Universidad Nacional (UNA), que este año se realizará en dos modalidades: presencial y virtual.

El evento tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de agosto y está dirigido tanto a perfiles profesionales como no profesionales.

Entre los sectores representados destacan:

Tecnología.

Telecomunicaciones.

Logística.

Transporte.

Alimentación.

Turismo y hotelería.

Servicio al cliente.

Farmacéutico.

Dispositivos médicos.

Productos estéticos.

Idiomas y servicios financieros.

Imagen con fines ilustrativos.

Modalidad presencial

La feria presencial se llevará a cabo en la Plaza de la Diversidad del campus Omar Dengo, en Heredia, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La entrada es gratuita y abierta a todo público.

En los toldos de las empresas, los asistentes podrán entregar solicitudes de empleo, conocer detalles sobre los puestos disponibles y obtener información clave de los procesos de reclutamiento. Además, las autoridades impartirán charlas sobre empleabilidad y competencias laborales a cargo de las compañías participantes.

Fotografía con fines ilustrativos. Foto: Catalina Mairena.

Modalidad virtual

Para quienes no puedan asistir al campus, la feria también estará disponible en formato virtual en el mismo periodo, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio www.unaferiadeempleo.com, crear un usuario y contraseña, y recorrer de manera digital los stands de las empresas. Cada espacio contará con personal de reclutamiento que atenderá directamente las solicitudes en línea.

La III UNA de Empleo es organizada por las escuelas de Relaciones Internacionales, Administración, Secretariado Profesional y Química, junto con la carrera de Bioprocesos.