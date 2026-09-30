¿Busca trabajo? ESPH tiene vacantes disponibles

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que tiene tres vacantes disponibles para los puestos de Supervisión Técnica, Especialista en Reparación de Redes de Agua Potable y Profesional 2 Apoyo Administración Proyectos.

Para la vacante de Supervisión Técnica, se requieren requisitos como:

Secundaria completa y técnico medio

2 años de experiencia en mantenimiento preventivo o correctivo de equipos electromecánicos

Licencia B2

La institución ofrece para esta vacante un salario base de ¢802.774,94.

Para la vacante de Especialista en Reparación de Redes de Agua Potable, se necesitan los siguientes requisitos:

Primaria y 200 horas de capacitación con especialidad en fontanería o construcción civil

1 año en el ámbito de fontanería o construcción civil

Licencia B2

ESPH ofrece para esta vacante un salario base de ¢496.373,00.

Y para la vacante de Profesional 2 Apoyo Administración Proyectos, se requieren requisitos como:

Licenciatura o Bachillerato en carreras como: Ingeniería Industrial, Planificación económica y Social, Administración de empresas.

2 años en coordinación, dirección o gestión de proyectos de infocomunicaciones y telecomunicaciones

Licencia B1 (manual y automático)

La empresa ofrece para esta vacante un salario base de ¢915.239,00.

¿Cómo postularse?

Los interesados en formar parte del equipo de trabajo de la ESPH deben llenar un formulario en el enlace oficial proporcionado por la empresa.