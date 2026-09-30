¿Busca trabajo? ESPH tiene vacantes disponibles

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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que tiene tres vacantes disponibles para los puestos de Supervisión Técnica, Especialista en Reparación de Redes de Agua Potable y Profesional 2 Apoyo Administración Proyectos.
Para la vacante de Supervisión Técnica, se requieren requisitos como:
La institución ofrece para esta vacante un salario base de ¢802.774,94.
Para la vacante de Especialista en Reparación de Redes de Agua Potable, se necesitan los siguientes requisitos:
ESPH ofrece para esta vacante un salario base de ¢496.373,00.
Y para la vacante de Profesional 2 Apoyo Administración Proyectos, se requieren requisitos como:
La empresa ofrece para esta vacante un salario base de ¢915.239,00.
Los interesados en formar parte del equipo de trabajo de la ESPH deben llenar un formulario en el enlace oficial proporcionado por la empresa.