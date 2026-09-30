¿Busca trabajo? ESPH tiene vacantes disponibles

Con requisitos como primaria y secundaria completa

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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que tiene tres vacantes disponibles para los puestos de Supervisión Técnica, Especialista en Reparación de Redes de Agua Potable y Profesional 2 Apoyo Administración Proyectos.

Para la vacante de Supervisión Técnica, se requieren requisitos como:

  • Secundaria completa y técnico medio
  • 2 años de experiencia en mantenimiento preventivo o correctivo de equipos electromecánicos
  • Licencia B2

La institución ofrece para esta vacante un salario base de ¢802.774,94.

Para la vacante de Especialista en Reparación de Redes de Agua Potable, se necesitan los siguientes requisitos:

  • Primaria y 200 horas de capacitación con especialidad en fontanería o construcción civil
  • 1 año en el ámbito de fontanería o construcción civil
  • Licencia B2

ESPH ofrece para esta vacante un salario base de ¢496.373,00.

Y para la vacante de Profesional 2 Apoyo Administración Proyectos, se requieren requisitos como:

  • Licenciatura o Bachillerato en carreras como: Ingeniería Industrial, Planificación económica y Social, Administración de empresas.
  • 2 años en coordinación, dirección o gestión de proyectos de infocomunicaciones y telecomunicaciones
  • Licencia B1 (manual y automático)

La empresa ofrece para esta vacante un salario base de ¢915.239,00.

¿Cómo postularse?

Los interesados en formar parte del equipo de trabajo de la ESPH deben llenar un formulario en el enlace oficial proporcionado por la empresa.