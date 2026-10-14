¿Busca trabajo? ESPH tiene vacantes disponibles

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que tiene dos vacantes disponibles para los puestos de Secretaria Ejecutiva 2 y Capacitación Técnica (Energía Eléctrica).

Para la vacante de Secretaria Ejecutiva 2, se requieren requisitos como:

Bachiller en Educación Media y Técnico Medio y 50% de las materias del bachiller universitario en Administración Pública o Secretariado.

18 meses de experiencia en gestión secretarial o gestión administrativa.

La institución ofrece para esta vacante un salario base de ¢693.083.

Para la vacante de Capacitación Técnica (Energía Eléctrica), se necesitan los siguientes requisitos:

Bachiller en Ingeniería Electromecánica/Electrónica/Eléctrica.

18 meses de experiencia en actividades de capacitación o entrenamiento técnico.

Incorporado al colegio correspondiente.

Licencia B1

ESPH ofrece para esta vacante un salario base de ¢823.587.

¿Cómo postularse?

Los interesados en formar parte del equipo de trabajo de la ESPH deben llenar un formulario en el enlace oficial proporcionado por la empresa.