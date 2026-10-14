¿Busca trabajo? ESPH tiene vacantes disponibles

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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que tiene dos vacantes disponibles para los puestos de Secretaria Ejecutiva 2 y Capacitación Técnica (Energía Eléctrica).
Para la vacante de Secretaria Ejecutiva 2, se requieren requisitos como:
La institución ofrece para esta vacante un salario base de ¢693.083.
Para la vacante de Capacitación Técnica (Energía Eléctrica), se necesitan los siguientes requisitos:
ESPH ofrece para esta vacante un salario base de ¢823.587.
Los interesados en formar parte del equipo de trabajo de la ESPH deben llenar un formulario en el enlace oficial proporcionado por la empresa.