¿Busca trabajo? ESPH tiene vacantes disponibles

Con requisitos como bachillerato en Educación Media y Universitario

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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que tiene dos vacantes disponibles para los puestos de Secretaria Ejecutiva 2 y Capacitación Técnica (Energía Eléctrica).

Para la vacante de Secretaria Ejecutiva 2, se requieren requisitos como:

  • Bachiller en Educación Media y Técnico Medio y 50% de las materias del bachiller universitario en Administración Pública o Secretariado.
  • 18 meses de experiencia en gestión secretarial o gestión administrativa.

La institución ofrece para esta vacante un salario base de ¢693.083.

Para la vacante de Capacitación Técnica (Energía Eléctrica), se necesitan los siguientes requisitos:

  • Bachiller en Ingeniería Electromecánica/Electrónica/Eléctrica.
  • 18 meses de experiencia en actividades de capacitación o entrenamiento técnico.
  • Incorporado al colegio correspondiente.
  • Licencia B1

ESPH ofrece para esta vacante un salario base de ¢823.587.

¿Cómo postularse?

Los interesados en formar parte del equipo de trabajo de la ESPH deben llenar un formulario en el enlace oficial proporcionado por la empresa.