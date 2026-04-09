¿Busca trabajo? EPA anuncia nuevas vacantes

La reconocida empresa EPA realizará una feria de empleo en Desamparados para ofrecer 20 vacantes.

La actividad se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Desamparados. La jornada será de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.

La empresa busca personal para el puesto de Asesor Despachador. Este rol se enfoca en el manejo, preparación y despacho de mercancía.

Entre las funciones están el acomodo de productos, preparación de pedidos, control de inventarios y apoyo en carga y descarga.

El perfil requerido incluye bachillerato en educación media, experiencia en bodega o logística y licencia de conducir vigente. También se valorará disponibilidad de horarios rotativos.

Personas interesadas pueden asistir directamente a la feria para postularse. También pueden aplicar de forma digital en el sitio oficial de la empresa.

La actividad busca acercar oportunidades laborales a la comunidad y fortalecer la operación logística de la compañía.