¿Busca trabajo? EPA anuncia nuevas vacantes

Feria se desarrollará este viernes 10 de abril

Hasta ayer hacían pretemporada con normalidad.

La reconocida empresa EPA realizará una feria de empleo en Desamparados para ofrecer 20 vacantes.

La actividad se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Desamparados. La jornada será de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.

La empresa busca personal para el puesto de Asesor Despachador. Este rol se enfoca en el manejo, preparación y despacho de mercancía.

Entre las funciones están el acomodo de productos, preparación de pedidos, control de inventarios y apoyo en carga y descarga.

El perfil requerido incluye bachillerato en educación media, experiencia en bodega o logística y licencia de conducir vigente. También se valorará disponibilidad de horarios rotativos.

Personas interesadas pueden asistir directamente a la feria para postularse. También pueden aplicar de forma digital en el sitio oficial de la empresa.

La actividad busca acercar oportunidades laborales a la comunidad y fortalecer la operación logística de la compañía.