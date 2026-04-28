La empresa encargada de brindar servicios postales y logísticos en todo el país anunció que tendrá una feria de empleo con distintas vacantes disponibles.

La misma se realizará este miércoles 29 de abril, en un horario de 9:00 a.m a 3:00 p.m, en la plaza principal de Multicentro Desamparados.

Entre las plazas disponibles están:

Auxiliar postal

Operario de procesos

Mensajero

Chofer B3

De acuerdo con Correos de Costa Rica, no es necesario llevar documentos impresos, únicamente deben completar un formulario en el sitio.