¿Busca trabajo? Correos de Costa Rica tiene vacantes disponibles

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La empresa encargada de brindar servicios postales y logísticos en todo el país anunció que tendrá una feria de empleo con distintas vacantes disponibles.

La misma se realizará este miércoles 7 de octubre, en un horario de 9:00 a.m a 3:00 p.m, en las oficinas centrales en Zapote.

Entre las plazas disponibles están:

Choferes

Operarios de procesos

Auxiliares postales

Mensajeros

De acuerdo con Correos de Costa Rica, no es necesario llevar documentos impresos; únicamente deben completar un formulario en el sitio.

Las personas interesadas pueden escanear el código QR que aparece en las imágenes y completar la información.

Foto: Correos de CR

Foto: Correos de CR

Foto: Correos de CR

Foto: Correos de CR