¿Busca trabajo? Club en Santa Ana ofrece 15 plazas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Santa Ana Country Club anunció la apertura de 15 vacantes en diferentes áreas operativas, como parte de un proceso de contratación para fortalecer su equipo de trabajo.

La organización informó que las oportunidades están dirigidas a personas con experiencia en servicio al cliente y disponibilidad para laborar en horarios rotativos en la zona de Santa Ana.

Puestos disponibles:

Sous Chef

Asistente de Pastelería

Cocinero/a

Ayudante de Cocina

Lavaplatos

Salonero/a

Embajador/a de Seguridad

Auxiliar de Limpieza

Auxiliar de mantenimiento (pintor)

Entre los requisitos generales se solicita experiencia mínima de dos años en posiciones similares, enfoque en servicio al cliente y, en los casos que corresponda, contar con carné de manipulación de alimentos al día.

Santa Ana Country Club. Foto: cortesía.

Además, el club ofrece una serie de beneficios para las personas contratadas, enfocados en bienestar y desarrollo profesional.

Beneficios:

Alimentación subvencionada

Salario competitivo

Transporte en las tardes y noches

Programa de crecimiento

Asociación solidarista

Médico de empresa

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo [email protected], indicando en el asunto el puesto al que desean aplicar.