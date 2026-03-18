¿Busca trabajo? Club en Santa Ana ofrece 15 plazas

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El Santa Ana Country Club anunció la apertura de 15 vacantes en diferentes áreas operativas, como parte de un proceso de contratación para fortalecer su equipo de trabajo.
La organización informó que las oportunidades están dirigidas a personas con experiencia en servicio al cliente y disponibilidad para laborar en horarios rotativos en la zona de Santa Ana.
Entre los requisitos generales se solicita experiencia mínima de dos años en posiciones similares, enfoque en servicio al cliente y, en los casos que corresponda, contar con carné de manipulación de alimentos al día.
Además, el club ofrece una serie de beneficios para las personas contratadas, enfocados en bienestar y desarrollo profesional.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo [email protected], indicando en el asunto el puesto al que desean aplicar.