¿Busca estudiar en Estados Unidos? 25 universidades ofrecerán opciones en el país

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Los costarricenses interesados en estudiar en Estados Unidos tendrán la oportunidad de conocer la oferta académica de 25 universidades e instituciones de educación superior de ese país, que llegarán a Costa Rica para participar en una feria universitaria.

Los asistentes podrán conversar directamente con representantes de las instituciones y consultar sobre carreras, programas de posgrado, requisitos de admisión, becas, opciones de financiamiento y vida universitaria.

“Elegir una universidad en otro país implica mucho más que identificar una carrera que nos interese. Es importante conocer los requisitos de admisión, las posibilidades de financiamiento y las características de cada institución para determinar cuál opción se ajusta mejor a nuestro perfil y a nuestras metas”, explicó Ana Solís, asesora de EducationUSA en Costa Rica.

El evento se realizará el martes 29 de septiembre, de 3 p.m. a 6 p.m., en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), sede San Pedro. La entrada será gratuita.

Becas y financiamiento

La feria también incluirá charlas sobre el TOEFL, una prueba que mide el dominio del idioma inglés, los procesos de aplicación y opciones de financiamiento, además de información sobre Fulbright, un programa de intercambio académico que ofrece oportunidades para realizar estudios en Estados Unidos

La actividad está dirigida tanto a estudiantes que apenas comienzan a explorar sus opciones universitarias como a personas que ya cuentan con una carrera y buscan alternativas para realizar estudios de posgrado.

Universidades participantes

Entre las instituciones que estarán presentes se encuentran University of Chicago, Michigan State University, Northeastern University, Iowa State University, University of Connecticut, University of Kansas, Stony Brook University, San José State University y University of Nevada, Las Vegas.

También participarán Bradley University, Brenau University, California State University–Chico, California State University–San Bernardino, Calvin University, College of Central Florida, Concordia College, DePaul University, Edmonds College, Hope College, Kent State University, Maryville University of Saint Louis, New Jersey Institute of Technology, Nova Southeastern University, Savannah College of Art and Design y University of Louisville

Para obtener más información sobre la feria y las opciones para estudiar en Estados Unidos, los interesados pueden visitar la página de EducationUSA del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, escribir al correo [email protected] o comunicarse a los teléfonos 2207-7592, 2207-7591 y 8706-6776.

Redacción: Luis Diego Mora