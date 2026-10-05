¿Busca empleo para temporada? Walmart abre 80 plazas

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Walmart Costa Rica abrió un proceso de reclutamiento para 80 plazas temporales en el Centro de Distribución de Perecederos, ubicado en Coyol de Alajuela.

Los puestos tendrán una duración de tres meses y están dirigidos a personas que buscan generar ingresos adicionales o complementar otras actividades, ya que las jornadas se concentran durante los fines de semana.

Las personas seleccionadas podrán optar por horarios diurnos, mixtos o nocturnos, según su disponibilidad. Los cupos para cada jornada son limitados y se asignarán conforme avance el proceso de selección.

Estas son las plazas disponibles:

Operador de Alisto y Despacho

Operador de Recibo

Operador de Sistemas, con Excel intermedio

Apilador, con licencia D3

El proceso de reclutamiento ya está disponible y las contrataciones están previstas para inicios de octubre.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes y postularse mediante la página de Facebook: Trabaja en Walmart Centroamérica.