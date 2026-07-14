Quienes estén en busca de trabajo o deseen realizar su práctica profesional tendrán una nueva oportunidad durante la IV Edición de la Feria de Empleo UNA 2026, organizada por la Universidad Nacional (UNA).

El evento busca conectar a los participantes con empresas nacionales e internacionales, además de facilitar el contacto directo con reclutadores y dar a conocer distintas oportunidades laborales.

La feria se realizará en dos modalidades:

Presencial: 18, 19 y 20 de agosto.

Lugar: Plaza de la Diversidad, Universidad Nacional.

Horario: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.



18, 19 y 20 de agosto. Plaza de la Diversidad, Universidad Nacional. 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Virtual:

Sitio web: unaferiadeempleo.com

Horario: 1:30 p. m. a 5:00 p. m.

La participación es gratuita y está abierta al público en general, por lo que cualquier persona interesada podrá asistir para conocer vacantes, oportunidades de práctica profesional y establecer contacto con representantes de diversas empresas.

Para más información:

La actividad es organizada por la Escuela de Relaciones Internacionales, la Escuela de Química, la Escuela de Secretariado Profesional, la Escuela de Administración, la Facultad de Ciencias Sociales, la Rectoría de la Universidad Nacional y FundaUNA.