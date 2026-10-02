¿Busca casa? Feria ofrece bonos y créditos para clase media

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Las familias costarricenses de clase media que buscan adquirir, construir o reparar su vivienda contarán con opciones crediticias y subsidios estatales en la I Feria de Vivienda Bono y Crédito para Clase Media.
La actividad se desarrollará en Multiplaza Curridabat durante dos fines de semana consecutivos, del 2 al 4 y del 9 al 11 de octubre, espacio donde la entidad financiera Mucap brindará asesoría sobre cómo combinar el bono habitacional con opciones de financiamiento adaptadas a cada presupuesto.
Durante el encuentro, los visitantes podrán consultar sobre distintas alternativas de subsidio dirigidas a hogares que cumplan con los niveles de ingreso fijados por el BANHVI y que no hayan recibido un bono con anterioridad:
Como parte de su propuesta para la feria, Mucap dispondrá de condiciones especiales tanto en colones como en dólares para la compra de lote, construcción o adquisición de vivienda:
En materia de costos de formalización, las operaciones tramitadas bajo la figura de fideicomiso tendrán un 0% de comisión, mientras que las operaciones hipotecarias contarán con una comisión del 1%.
“Sabemos que para muchas familias el reto de tener casa propia no está únicamente en encontrar una vivienda, sino también en reunir la prima y acceder a un financiamiento que se ajuste a sus posibilidades. Estos programas representan una oportunidad para acercar ese objetivo a más personas, y en Mucap queremos acompañarlas para que conozcan las alternativas disponibles y puedan valorar cuál se adapta mejor a su proyecto”, indicó Jorge Fernández Salazar, subgerente comercial de Mucap.
Las personas interesadas podrán acudir al estand de la entidad en el centro comercial para someter su caso a análisis individualizado y determinar la alternativa de financiamiento y bono que mejor responda a su perfil.