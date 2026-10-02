¿Busca casa? Feria ofrece bonos y créditos para clase media

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Las familias costarricenses de clase media que buscan adquirir, construir o reparar su vivienda contarán con opciones crediticias y subsidios estatales en la I Feria de Vivienda Bono y Crédito para Clase Media.

La actividad se desarrollará en Multiplaza Curridabat durante dos fines de semana consecutivos, del 2 al 4 y del 9 al 11 de octubre, espacio donde la entidad financiera Mucap brindará asesoría sobre cómo combinar el bono habitacional con opciones de financiamiento adaptadas a cada presupuesto.

Modalidades de subsidio habitacional

Durante el encuentro, los visitantes podrán consultar sobre distintas alternativas de subsidio dirigidas a hogares que cumplan con los niveles de ingreso fijados por el BANHVI y que no hayan recibido un bono con anterioridad:

Bono-crédito: El subsidio estatal se aplica directamente al valor total de la solución habitacional.

Bono-prima: Permite destinar el monto del bono a la prima requerida para formalizar el crédito.

Bono RAMT: Orientado a proyectos de reparación, ampliación, mejoras o terminación de viviendas ya existentes.

Condiciones crediticias y tasas de interés

Como parte de su propuesta para la feria, Mucap dispondrá de condiciones especiales tanto en colones como en dólares para la compra de lote, construcción o adquisición de vivienda:

Operaciones en colones: Tasa fija del 7,95% durante las primeras 36 cuotas . A partir de la cuota 37 y por el resto del plazo, la tasa variable se fijará en la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 4,95 puntos porcentuales.

. A partir de la cuota 37 y por el resto del plazo, la tasa variable se fijará en la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 4,95 puntos porcentuales. Operaciones en dólares (generadores de divisas): Tasa fija del 7,25% los primeros 24 meses ; del mes 25 al 48 se ajustará a la tasa SOFR + 4,00 puntos porcentuales, y para el resto del plazo a SOFR + 5,00 puntos porcentuales.

; del mes 25 al 48 se ajustará a la tasa SOFR + 4,00 puntos porcentuales, y para el resto del plazo a SOFR + 5,00 puntos porcentuales. Operaciones en dólares (no generadoras de divisas): Tasa fija del 7,75% los primeros 24 meses; del mes 25 al 48 se aplicará SOFR + 4,50 puntos porcentuales, y para el período restante, SOFR + 5,50 puntos porcentuales.

En materia de costos de formalización, las operaciones tramitadas bajo la figura de fideicomiso tendrán un 0% de comisión, mientras que las operaciones hipotecarias contarán con una comisión del 1%.

“Sabemos que para muchas familias el reto de tener casa propia no está únicamente en encontrar una vivienda, sino también en reunir la prima y acceder a un financiamiento que se ajuste a sus posibilidades. Estos programas representan una oportunidad para acercar ese objetivo a más personas, y en Mucap queremos acompañarlas para que conozcan las alternativas disponibles y puedan valorar cuál se adapta mejor a su proyecto”, indicó Jorge Fernández Salazar, subgerente comercial de Mucap.

Las personas interesadas podrán acudir al estand de la entidad en el centro comercial para someter su caso a análisis individualizado y determinar la alternativa de financiamiento y bono que mejor responda a su perfil.