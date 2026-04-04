Bus que prendió en llamas en Alajuela llevaba un equipo de fútbol

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un autobús que se incendió la tarde de este sábado en La Garita de Alajuela transportaba a 28 integrantes de un equipo de fútbol de la Segunda División, quienes se dirigían a disputar un partido oficial en Grecia.

La emergencia fue reportada alrededor de las 5:46 p. m., cuando la unidad (perteneciente a una empresa de transporte de Parrita) comenzó a arder en llamas a unos 500 metros al oeste de la plaza de fútbol de la comunidad. El vehículo fue consumido en su totalidad por el fuego.

Video: Bomberos.

En el autobús viajaban jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo del equipo Quepos Cambute FC, quienes habían salido desde Quepos a las 11:00 a. m. con destino al Estadio Puente Piedra, donde disputarían un encuentro ante Municipal Grecia por la fecha 17 del Torneo de Clausura 2026.

Así quedó el bus consumido por las llamas. Foto: corresponsal Roger Soto.

Debido a las presas en carretera, el grupo tomó una ruta alterna por El Aguacate, sin embargo, no logró completar el trayecto tras el incidente.

Así quedó el bus consumido por las llamas. Foto: corresponsal Roger Soto.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas. No obstante, sí hubo pérdidas materiales importantes. Parte del equipo logró rescatar algunas hieleras, pero varios jugadores perdieron pertenencias personales e incluso uniformes.

Así quedó el bus consumido por las llamas. Foto: corresponsal Roger Soto.

Además, el entrenador del equipo habría perdido en apariencia un ahorro de aproximadamente ¢500 mil que llevaba consigo.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia con una unidad extintora y una unidad tanquero, logrando controlar el fuego. Las causas del incendio se mantienen bajo investigación, aunque el club indicó que se habría tratado de un desperfecto mecánico.

Así quedó el bus consumido por las llamas. Foto: corresponsal Roger Soto.

Mediante un comunicado, Quepos Cambute FC confirmó que todos sus integrantes se encuentran en buen estado de salud, pero que el partido programado para este sábado a las 6:00 p. m. debió ser suspendido.

Así quedó el bus consumido por las llamas. Foto: corresponsal Roger Soto.

“Debido a esta situación de fuerza mayor, el encuentro no podrá disputarse el día de hoy. En las próximas horas estaremos comunicando la fecha y hora de reprogramación”, informó el club.

El encuentro será reprogramado en los próximos días, según indicaron las autoridades deportivas.

Con información del corresponsal Roger Soto.