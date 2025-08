El bus involucrado en el accidente ocurrido en Garabito, Puntarenas, no contaba con autorización para brindar transporte público, según confirmó el Consejo de Transporte Público (CTP).

La unidad, que transportaba a un grupo de menores de edad hacia una actividad universitaria, portaba placas particulares, lo cual indica que no estaba inscrita como vehículo autorizado para ofrecer servicios remunerados de traslado de personas.

Lea más: Joven fallecido en trágico accidente quería ser ingeniero

“El Consejo lamenta profundamente el accidente y expresa su solidaridad con las familias afectadas. Es importante aclarar que esta unidad no formaba parte del transporte público regulado. Tenía una placa particular, lo que evidencia que no contaba con permisos vigentes del CTP”, explicó Rafael Herrera García, director ejecutivo del Consejo.

Foto: Cruz Roja

De acuerdo con Herrera, el autobús tuvo en el pasado un permiso para transporte especial, sin embargo, este caducó en 2022 debido al vencimiento de la vida útil permitida para esa unidad. Tras ello, el entonces propietario realizó un cambio de vehículo, y el autobús quedó registrado como automotor de uso particular.

El jerarca enfatizó que toda unidad autorizada para transporte público debe portar placas especiales, con un código numérico distintivo, lo que permite a la ciudadanía y a las autoridades verificar su legalidad y fiscalización.

Padre de fallecido recibió noticia cuando estaba de viaje

El caso ha generado consternación nacional, en particular por la muerte del joven Sebastián Barrantes Solano, de 22 años, quien falleció en el choque. Varias personas más resultaron heridas.