Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Las autoridades detallaron que la unidad que se volcó en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, donde fallecieron cuatro personas, tenía únicamente permiso de operación vigente para transporte de estudiantes.

Según se detalla en el informe, el autobús tenía la revisión técnica vehicular al día con la empresa Dekra, mantenía activa la póliza de seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS) y se encontraba dentro del rango permitido de vida útil.

Mortal vuellco en Sarapiquí. Foto: Cuerpo de Bomberos.

Una vez finalizado este análisis por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), los resultados serán elevados ante la Junta Directiva de la institución con la mayor brevedad posible para determinar las acciones administrativas y legales que correspondan.

Asimismo, el MOPT y el CTP iniciaron una investigación de manera inmediata sobre las condiciones operativas del autobús involucrado en el accidente de Sarapiquí, en el que perdieron la vida cuatro adultas mayores.

El caso

El accidente ocurrió en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío. En el autobús viajaba un grupo de adultos mayores que salió de Anita Grande de Jiménez con destino a un balneario en La Fortuna.

Mortal vuellco en Sarapiquí. Foto: Cuerpo de Bomberos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a tres de las fallecidas como mujeres de apellidos Brenes, de 62 años; Ruiz, de 70 años y nacionalidad nicaragüense; y Castro, de 69 años.

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a 54 pacientes y movilizó cerca de 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas, entre paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y rescatistas.