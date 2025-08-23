En una acción conjunta, la Fuerza Pública de Alajuela, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía Municipal destruyeron este viernes tres búnkeres ubicados en la Radial, frente a un centro comercial.

Durante el operativo se retiró a siete personas en condición de calle que utilizaban las estructuras para consumir drogas y como escondites tras cometer asaltos o para ocultar mercadería robada.

Las autoridades también decomisaron 26 cuchillos y otras herramientas vinculadas a posibles actividades delictivas.

El objetivo de la intervención fue recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos en la zona.