Búnkeres acrecientan contaminación de ríos capitalinos

El combate a los asentamientos ilegales en la zona sur de San José que son utilizados para ranchos, covachas y búnkeres ha revelado una serie de problemáticas como causa de las adicciones de cientos de personas que se reúnen para consumir drogas.

Uno de los más recientes ejemplos es la intervención de la Policía Municipal de San José en Hatillo 1, en la zona conocida como “City Crack”.

Durante la intervención policial se logró evidenciar como las personas asentadas en este terreno, estaba usando el margen de una cuenca del río María Aguilar como un basurero a cielo abierto.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, confirmó que esta es una preocupación constante, ya que se debe realizar un abordaje integral.

“Gran cantidad de adictos traen lavadoras, refrigeradoras y otros electrodomésticos, estas personas ven estos artículos tirados en las aceras de las casas y buscan sacar un beneficio económico, ya sea para cobrar por tirarlo a un río o buscar llevarlo a una chatarrera informal”, dijo.

Otra de las preocupaciones es cómo estas personas adictas realizan hurtos menores, como por ejemplo el robo de cable, y posteriormente en estas zonas realizan quemas de los materiales, provocando una contaminación en el aire, con la liberación de gases tóxicos.

“Tenemos una línea de ataque con centros de acopio o chatarreras, hay 41 locales de este tipo, hay seis que tienen procesos administrativos para la cancelación definitiva de la licencia comercial, estos locales como corresponsables de sitios como estos, que promueven que los adictos movilicen estos desechos por montos muy bajos”, agregó.

En el caso de “City Crack” las personas adictas utilizaron el bambú que estaba en las márgenes de la cuenca del río para construir sus covachas, provocando una afectación ambiental.

Para Diego Miranda, alcalde del gobierno local josefino, esta problemática se les está saliendo de las manos y requiere del apoyo de las entidades estatales,

“En esto tiene que existir una respuesta integral, hemos insistido con varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud, porque hay que ver como estas personas generan una gran cantidad de problemáticas”, afirmó.

Una reciente intervención del cuerpo policial municipal dejó en evidencia como en uno de los márgenes del río Torres se realizaba una quema de desechos.

Esta quema tenía la intención de buscar cables, que estas personas indigentes llegan después a ofrecer a las chatarreras locales.

Marcelo Solano Director de la Policía Municipal “Lo que pasa es que una vez que sacan los materiales recuperables, el cobre o el alambre, así como materiales que se pueden recuperar, el resto termina como basura y llega a las cuencas de los ríos. Hay que hacer un trabajo integral con las instituciones para abordar esta problemática, no solo corresponde a la Policía Municipal de San José”.

Diego Miranda Alcalde de San José “Nos hemos encontrado el problema que muchos terrenos de estos pertenecen a las instituciones públicas, que están totalmente abandonados, y cuando los intervenimos podemos ver todo esto que está pasando. Con cámaras propias podemos enviar a las instituciones las pruebas, en este distrito de Hatillo hay muchos terrenos así”.



Desechos recolectados en “City Crack”.