Bunbury desata la euforia rockera y conquista los corazones ticos

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

¡Parque Viva vibró al ritmo del rock en español! Enrique Bunbury conquistó a sus seguidores costarricenses con un espectáculo cargado de música, emoción y grandes éxitos de su trayectoria como solista.

El español salió al escenario acompañado por su banda y recibió una cálida bienvenida.

Entre canción y canción, los asistentes aprovecharon cada oportunidad para corear una y otra vez: “¡Enrique, Enrique!”, dejando claro el entusiasmo que despertó su regreso al país.

Durante el espectáculo, el intérprete también se dirigió a los presentes para expresar su agradecimiento por la oportunidad de reencontrarse con el público nacional.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Ustedes no saben el placer que es para todos nosotros y para mí presentarme en este hermoso país”, externó el artista.

La presentación formó parte de su gira internacional Nuevas Mutaciones Tour 2026, con la que regresó a los escenarios acompañado por su banda y presentó una propuesta musical que refleja su evolución artística.

Como parte de su repertorio, el europeo expuso temas como Infinito, La actitud correcta, Alaska y Despierta.

Foto: Mauricio Aguilar.

Además, canciones como El extranjero y Lady Blue figuran entre las más reconocidas de su carrera como solista.