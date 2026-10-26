Bunbury desata la euforia rockera y conquista los corazones ticos

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¡Parque Viva vibró al ritmo del rock en español! Enrique Bunbury conquistó a sus seguidores costarricenses con un espectáculo cargado de música, emoción y grandes éxitos de su trayectoria como solista.
El español salió al escenario acompañado por su banda y recibió una cálida bienvenida.
Entre canción y canción, los asistentes aprovecharon cada oportunidad para corear una y otra vez: “¡Enrique, Enrique!”, dejando claro el entusiasmo que despertó su regreso al país.
Durante el espectáculo, el intérprete también se dirigió a los presentes para expresar su agradecimiento por la oportunidad de reencontrarse con el público nacional.
“Ustedes no saben el placer que es para todos nosotros y para mí presentarme en este hermoso país”, externó el artista.
La presentación formó parte de su gira internacional Nuevas Mutaciones Tour 2026, con la que regresó a los escenarios acompañado por su banda y presentó una propuesta musical que refleja su evolución artística.
Como parte de su repertorio, el europeo expuso temas como Infinito, La actitud correcta, Alaska y Despierta.
Además, canciones como El extranjero y Lady Blue figuran entre las más reconocidas de su carrera como solista.