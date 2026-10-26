Bunbury dedica un emotivo mensaje a Costa Rica: “¡Pura Vida!”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

“Qué ganas de este reencuentro!! Pura Vida!”, escribió el cantante español Enrique Bunbury en sus redes sociales, donde expresó su emoción por volver a compartir con sus seguidores costarricenses.

El mensaje del artista despertó expectativa entre quienes esperan su regreso, especialmente por la cercanía con la que se dirigió al público nacional.

En la misma publicación, Bunbury también contó que ya se encontraba en San José y adelantó que estaba listo para su presentación. “Despertamos en San José, Costa Rica. Mañana show”, compartió el intérprete.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El reencuentro con sus seguidores está programado para este lunes 26 de octubre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela.

La presentación forma parte de la nueva etapa musical del artista, reconocido internacionalmente tanto por su carrera como solista como por su trayectoria al frente de Héroes del Silencio, una de las bandas más influyentes del rock en español.

La última presentación del interprete en territorio costarricense se realizó el 25 de marzo de 2014, cuando llegó al Palacio de los Deportes, en Heredia, como parte de su gira Palosanto Tour.

Desde aquel espectáculo han transcurrido más de 12 años, por lo que su regreso representa una nueva oportunidad para que el público nacional disfrute en vivo de su propuesta musical.