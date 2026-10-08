Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostró el avance del nuevo Estadio Nacional del país centroamericano ubicado en la capital, San Salvador.

“El nuevo Estadio Nacional de El Salvador será el más grande y moderno de Centroamérica. Avance: 75%”, escribió Bukele en sus redes.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador será el más grande y moderno de Centroamérica 🇸🇻



Avance: 75%. pic.twitter.com/9z4pdNZWFj — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 8, 2026

Dicho recinto, donado por el Gobierno de China, estaría listo para julio de 2027 aunque el mandatario espera que pueda estar meses antes.

La capacidad del inmueble rondará los 50 mil espectadores, con opción a ampliarlo a 60 mil. Cerca de 300 obreros chinos y más de 600 locales, laboran en el sitio de la construcción.