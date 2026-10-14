Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

(AFP) El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes que su gobierno evalúa una liberación “anticipada” y “condicional” de detenidos durante su guerra antipandillas que sean “culpables” de colaborar con esas bandas criminales.

“Tenemos un plan (…) que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada”, dijo Bukele, al señalar que, aunque son “culpables”, se podrían liberar “condicionalmente” y “bajo monitoreo”.

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que, según oenegés y un grupo de expertos de la ONU, ha derivado en crímenes de lesa humanidad.

El mandatario reveló el plan de “liberación anticipada” al responder, en una conferencia de prensa sobre inversión española, a una periodista que preguntó acerca de publicaciones que hizo en abril su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X.

“Me imagino que lo que él quiso decir (…) es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, defendió el presidente.

Bukele ha reconocido que su gobierno ha liberado a unas 8.000 personas detenidas, a las que funcionarios de su gabinete han descrito como parte de un “margen de error” del régimen de excepción.

El mandatario, que buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero y controla casi todos los poderes del Estado, no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de “liberación anticipada” ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.