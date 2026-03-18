Bukele endurece guerra antipandillas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

San Salvador. (AFP)- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con cárcel de por vida a “homicidas, violadores y terroristas”, en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

Bukele, que ejerce un poder casi absoluto en El Salvador, presentó su iniciativa al Congreso días después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia, que varios países de América Latina buscan emular.

“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, indica la enmienda aprobada por 59 de los 60 diputados, horas después de ser radicada. La reforma elimina la prohibición constitucional de “penas perpetuas”. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

La enmienda busca que los criminales “no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre”, dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.

Al presentar la iniciativa en nombre de Bukele, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a los pandilleros.

La medida fue adoptada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas.

Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. “La pertenencia a una pandilla es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, subrayó una declaración de la Presidencia.

La agrupación humanitaria Socorro Jurídico recordó este martes que hay miles de inocentes presos acusados pandilleros. Unos 500 presos han muerto en los últimos cuatro años.