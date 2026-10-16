Bukele a Fernández: “Llegamos a ser el país más peligroso del mundo. Costa Rica no tiene que ir hasta allá”

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reconoció que la presidenta Laura Fernández estuviera tomando medidas contra el crimen organizado antes de llegar a los niveles de criminalidad y homicidios a los que llegó El Salvador.

“Costa Rica tiene una ventaja y es que no han llegado ni por cerca a lo que llegó El Salvador y es importante porque es como un cáncer que había tomado el 80% del cuerpo. Costa Rica tiene un cáncer pero es menor”, dijo Bukele.

El mandatario centroamericano dijo que Fernández tiene conocimientos avanzados sobre temas de seguridad, por lo cual, puede ser beneficioso para el país.

Bukele además indicó que las reformas que se hicieron en El Salvador puede ser ejemplo y de gran ayuda para Costa Rica antes de que la inseguridad se dispare aún más.

“Llegamos a ser el país más peligroso del mundo, Costa Rica no tiene que ir hasta allá”, indicó el salvadoreño.