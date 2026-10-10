Buenas noticias para la Liga: Vuelve jugador que estuvo lesionado

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El defensa Alexis Gamboa volvió a las canchas tras superar una lesión que lo alejó de los partidos con Liga Deportiva Alajuelense.

Su regreso se dio este sábado en el partido de los manudos ante el Puntarenas FC, válido por la fecha 10 del Torneo de Apertura 2026.

Foto: Prensa LDA

Gamboa dejó atrás una molestia en su rodilla izquierda e ingresó de cambio al 57’ en sustitución de Giancarlo González.

Fue el pasado 23 de agosto cuando el departamento médico de los rojinegros confirmó la gravedad de la lesión, sin embargo, poco más de mes y medio después superó dicho obstáculo.