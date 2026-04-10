Buenas acciones recorrerán las 7 provincias este fin de semana

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Este fin de semana, Costa Rica será escenario de una de las mayores movilizaciones solidarias del año con la celebración del Día de las Buenas Acciones (DBA), un movimiento global presente en más de 120 países que entra en su fase culminante con actividades en todo el territorio nacional.

La iniciativa, liderada por la Fundación Construyendo Sonrisas, proyecta beneficiar a más de 25 mil personas mediante una amplia agenda que involucra a empresas, organizaciones sociales, artistas, influencers y ciudadanía en general. Durante esta semana, la solidaridad se traduce en acciones concretas que impactan comunidades en las 7 provincias.

Día de las Buenas Acciones se celebrará este fin de semana. Foto: cortesía.

Desde campañas de donación de sangre, ferias de salud y actividades culturales en San José, hasta festivales comunitarios, proyectos ambientales y acompañamiento a poblaciones vulnerables en regiones como Limón, Guanacaste y Puntarenas, el país se une bajo un mismo propósito: generar bienestar colectivo.

Programación completa

Entre las actividades destacadas se encuentra la creación de una biblioteca rural en Birmania de Upala, festivales de voluntariado en centros comerciales como Terramall y Paseo de las Flores, así como iniciativas enfocadas en bienestar animal, apoyo a adultos mayores y acompañamiento a pacientes con cáncer.

Agenda de Buenas Acciones.

El cierre de esta jornada nacional estará marcado por la “Ruta del Bien”, una de las principales innovaciones de este año. Durante el sábado 11 y domingo 12 de abril, esta iniciativa recorrerá distintos proyectos sociales en el Gran Área Metropolitana, conectando a figuras públicas, marcas y organizaciones para visibilizar el impacto del voluntariado.

Día de las Buenas Acciones se celebrará este fin de semana. Foto: cortesía.

Los principales puntos de encuentro para las familias serán los festivales en Paseo de las Flores, Terramall y el Museo de los Niños, donde se llevará a cabo el evento de clausura el domingo 12 de abril. Este último incluirá actividades educativas, espacios culturales y un concierto del grupo infantil Chiquiticos, enfocado en promover valores de solidaridad desde la niñez.

Día de las Buenas Acciones se celebrará este fin de semana. Foto: cortesía.

“Estamos pasando del llamado a la acción. El entusiasmo que vimos en las empresas y voluntarios al inicio de marzo se materializa ahora en las calles y comunidades. La Ruta del Bien no es solo un cierre, es la prueba de que en Costa Rica sabemos trabajar juntos por un futuro sostenible”, afirmó Margie Villagra, coordinadora nacional del DBA.

La agenda completa de las actividades se puede encontrar en el Facebook https://www.facebook.com/buenasaccioneslatam.