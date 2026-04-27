El exjugador y excapitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, junto a su esposa, Carolina Jaikel, difundieron un video en redes sociales para solicitar apoyo en favor de un amigo cercano que enfrenta una compleja situación de salud.

Se trata de Alberto Solano, conocido como “Beto”, quien requiere financiamiento para acceder a un tratamiento médico que, según explicaron, podría tardar en ser proporcionado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Compartió en sus redes sociales.

De acuerdo con Jaikel, Solano padece un cáncer gástrico en etapa 4, el cual ya presenta metástasis en el hígado, lo que hace urgente iniciar el proceso terapéutico.

“Beto es una persona que esta familia quiere muchísimo…Les pedimos con todo nuestro corazón que de la manera que cada quien pueda, con sus medios, ayuda para darle a Beto, tiene muchas ganas de vivir… no dejen de rezar por él”, expresaron en el video en conjunto hecho por el exjugador y su esposa.

La pareja también compartió información para canalizar ayudas económicas, incluyendo un número de Sinpe Móvil, cuentas bancarias e incluso un GoFundMe, con el fin de facilitar las donaciones de quienes deseen colaborar con el tratamiento.

“Beto ha sido mi hermano en este proceso. Incondicional, positivo, con una empatía enorme y sobre todo muchas ganas de vivir. Desde el lugar donde cada quién pueda, les pido con todo mi ❤️ su ayuda, para que Beto pueda hacer los tratamientos que urgentemente necesita. Se los agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga”, publicó Jaikel en un post en sus redes sociales.

Compartió en sus redes sociales.

Cabe señalar que Jaikel atraviesa su propio proceso de salud, luego de haber dado a conocer en agosto anterior que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, condición por la que ha recibido diversos tratamientos médicos.