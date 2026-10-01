Bryan Ruiz tras su primer victoria: “Lo viví con emoción y nostalgia”

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El técnico Bryan Ruiz comenzó su etapa como interino de la Selección Nacional con una victoria 0-3 ante Nicaragua, un estreno que estuvo cargado de emociones para el exjugador, quien ahora vivió el partido desde el banquillo.

“Lo viví con mucha emoción, con mucha nostalgia en cierta manera. En algún momento, hace no mucho, fui jugador de esta Selección y hoy estar al mando por dos partidos de la Selección Nacional de Costa Rica me enorgullece”, comentó Ruiz.

El técnico interino reconoció que Costa Rica no tuvo su mejor partido, pero destacó la capacidad del equipo para controlar las acciones y neutralizar los intentos de Nicaragua.

“Si bien es cierto que no fue un gran partido, yo creo que el equipo nunca tuvo complicaciones tan grandes y sí pudimos contrarrestar los ataques que en algún momento intentó Nicaragua. Y cuando hubo que liquidar un poco el partido, pues lo buscamos”, explicó.

Ruiz también señaló que le habría gustado tener mayor control de la pelota durante el cierre, aunque atribuyó parte de las dificultades a las condiciones de la cancha.

“Me hubiera gustado tal vez en los últimos 15 minutos tener más control de la pelota ante el marcador que llevábamos de ventaja. Pero también es una cancha complicada, es un sintetizador que no está muy bien, y eso hay que reconocerlo”, afirmó.

El técnico ahora pondrá la mirada en Haití, rival al que Costa Rica enfrentará este domingo en un partido clave para cerrar su participación en la Liga de Naciones.