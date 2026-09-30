Bryan Ruiz: “Si quieren fiesta, no me hagan perder el tiempo”

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Bryan Ruiz, entrenador interino de la Selección Nacional, dio declaraciones previo al juego ante Nicaragua y fue contundente con sus palabras.

El excapitán señaló que no negocia el esfuerzo y el compromiso.

“Si quieren fiestas, vayan, pero no me hagan perder el tiempo. Pueden ir en buen momento, pero no antes de un partido o una semana importante”, sentenció.

Foto: Issac Villalta.

Asimismo, envió un mensaje a los futbolistas, quienes deben saber priorizar su carrera antes que nada.

“Las redes sociales complican la cabeza del jugador, si hace un par de partidos buenos se confía. Con ellos la idea es clara, en Selección hay que rendir siempre, que no se conformen, los invito a que se esfuercen más”, dijo.

Foto: Issac Villalta.

Ruiz aseguró que los jóvenes deben levantar la mano y no esperar la oportunidad de la nada.