Bryan Ruiz presenta cuerpo técnico con una aclaración

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El técnico de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, fue presentado oficialmente este martes y a la vez dio a conocer su cuerpo técnico.
Ruiz suma a Wilmer López y a Christian Bolaños como asistentes, Wardy Alfaro se unirá hasta enero debido a su ligamen con Alajuelense.
Alfaro se mantendrá estos meses como auxiliar de Óscar “Machillo” Ramírez, como una forma de apoyar a uno de sus mentores mientras se afianza en su nueva etapa como timonel manudo.
A ellos se unen Ariel González, video analista, de la selección y sus rivales; Ricardo Gonzalez, como entrenador de porteros, así como Adrián Acosta, preparador físico.