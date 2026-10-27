Bryan Ruiz: “Hay que devolver a la Selección donde debe estar”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Bryan Ruiz dejó claro que uno de sus principales objetivos al asumir como técnico de la Selección Nacional es recuperar el protagonismo de Costa Rica en el fútbol internacional y volver a conectar con la afición.

“Tenemos objetivos muy claros que iremos hablando en el camino. Hay que devolver a la Selección donde debe estar”, expresó en sus primeras palabras como entrenador oficial de la Tricolor.

Además, Ruiz aseguró que sueña con recuperar el ambiente de fiesta en el Estadio Nacional y volver a competir al más alto nivel.

“Sueño con volver a ver el Nacional a reventar, de volver a ser grandes en competencias internacionales y eso solo se logra con trabajo”, manifestó.

Ruiz inicia así una nueva etapa en su carrera, ahora con la responsabilidad de liderar el proceso de la Tricolor y la misión de devolverle la ilusión a una afición que espera volver a ver a Costa Rica entre las protagonistas del fútbol internacional.