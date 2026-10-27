Bryan Ruiz: “Hay que devolver a la Selección donde debe estar”

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Bryan Ruiz dejó claro que uno de sus principales objetivos al asumir como técnico de la Selección Nacional es recuperar el protagonismo de Costa Rica en el fútbol internacional y volver a conectar con la afición.
“Tenemos objetivos muy claros que iremos hablando en el camino. Hay que devolver a la Selección donde debe estar”, expresó en sus primeras palabras como entrenador oficial de la Tricolor.
Además, Ruiz aseguró que sueña con recuperar el ambiente de fiesta en el Estadio Nacional y volver a competir al más alto nivel.
“Sueño con volver a ver el Nacional a reventar, de volver a ser grandes en competencias internacionales y eso solo se logra con trabajo”, manifestó.
Ruiz inicia así una nueva etapa en su carrera, ahora con la responsabilidad de liderar el proceso de la Tricolor y la misión de devolverle la ilusión a una afición que espera volver a ver a Costa Rica entre las protagonistas del fútbol internacional.