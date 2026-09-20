Bryan Ruiz envía mensaje a Óscar Ramírez ante posible llegada

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Bryan Ruiz concluyó con éxito su paso como entrenador interino de Liga Deportiva Alajuelense tras dirigir dos compromisos decisivos y dejó un mensaje para el posible dueño del banquillo manudo.

El estratega firmó una semana redonda al conseguir un triunfo 3-1 frente a Marathón en la Copa Centroamericana y una contundente goleada 5-0 sobre Inter San Carlos en el campeonato nacional.

El exfutbolista calificó estos días como una experiencia sumamente emocionante y asumida con gran ilusión, consciente de la alta responsabilidad que representaba asumir el banquillo en estos partidos.

Respecto al futuro de la dirección técnica y la posible llegada de Óscar Ramírez, Ruiz manifestó que siempre deseará lo mejor para la institución rojinegra.

“Con respecto a la posible llegada de Óscar, siempre lo he dicho, lo mejor que sea para el club, pues que venga. Y al que se elija, si es él, obviamente nadie tiene dudas de que va a hacer lo su mejor esfuerzo y que tiene mucha capacidad para poder conseguir los objetivos del club al final de este semestre”, declaró Ruiz.

Asimismo, enfatizó que no existen dudas sobre la capacidad del eventual estratega para asumir el liderazgo y pelear por los altos objetivos fijados para el cierre del semestre.

Tras cumplir con este encargo en el primer equipo, Ruiz confirmó que regresará a sus funciones al frente de la categoría Sub-20. Desde esa posición, aseguró que se mantendrá disponible para colaborar y apoyar al nuevo cuerpo técnico en todo lo que el club requiera.