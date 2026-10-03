Bryan Ruiz: “El próximo técnico debe ser nacional”

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El técnico interino de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, dio una conferencia de prensa antes de enfrentar a Haití y aseguró que el nuevo entrenador permanente debe ser costarricense.
“Creo que tiene que ser un entrenador nacional; por situaciones del jugador costarricense, siento que debe ser un técnico nacional”, dijo.
Ruiz también destacó la sinergia que recuperaron con la afición tras conocerse que el Estadio Ricardo Saprissa estará prácticamente lleno.
“Me dio la sensación como del partido de la nieve (ante Estados Unidos en 2013), ha cambiado la comunión con la afición”, reconoció.
Asimismo, con poco tiempo para trabajar, contó que ha dado resultados por evitar cambios bruscos.
“Mucho análisis de video, trabajamos una presión porque con poco tiempo no podemos hacer loco y trabajar varias. Conociendo al jugador, saber lo que podemos presentar, entrarle al jugador de una manera emocional y positiva. Eso ayuda para que tengan credibilidad en lo que estamos diciendo”, concluyó.
La Sele jugará este domingo ante Haití, a las 6 p.m., con la consigna de evitar el descenso a Liga B.