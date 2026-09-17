Bryan Ruiz asume juego ante Marathón como duelo de “Champions League”

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

En un momento de alta exigencia para Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz asumió la dirección técnica interina tras la salida de Ismael Rescalvo.

El histórico exfutbolista enfrentará un reto de únicamente dos partidos, iniciando con el trascendental duelo ante el C.D. Maratón por el pase a semifinales de la Copa Centroamericana y el boleto a la Concacaf Champions Cup.

Pese a que su paso por el banquillo será breve, Ruiz afronta la coyuntura con absoluta determinación.

“Este reto de estar esta semana con ustedes, aunque sean solo dos partidos, lo tomo como si fuera una Champions League, para mí es una final”, afirmó el estratega.

El rival hondureño llega en gran momento como líder en su torneo local y tras ganar un duelo clásico ante Olimpia.

Con solo dos días de trabajo, Ruiz apostó por la prudencia táctica. Su plan se enfoca en correcciones puntuales: mantener las líneas más juntas en defensiva y sumar mayor presencia de jugadores en el área rival al atacar.

“No voy a volverme loco en dos días de entrenamiento. Son dos o tres cositas en ofensiva y defensiva, y mucha actitud para sacar este partido”, enfatizó el timonel.

Para este desafío, Ruiz se rodeó de figuras históricas al colaborar con Javier Delgado y solicitar la llegada de Wílmer López en su banquillo.

“Javier ha estado cerca del grupo y me apoyo en él; a Wílmer lo pedí yo porque es un ganador”, explicó.

Además, la Liga confirmó la inscripción de Giancarlo “Pipo” González, quien estará en la suplencia para solventar bajas defensivas como la de Aarón Salazar. En el camerino, el nombramiento fue bien recibido tras la comunicación directa de Ruiz con los referentes. El capitán Celso Borges le dio su respaldo inmediato. Por su parte, Ronaldo Cisneros recalcó que el grupo solo piensa en ganar ante su gente para recuperar la sensación de triunfo, respaldados en el empate con dos goles de visita de la ida.

Aunque acumula cuatro años de preparación, dirigiendo ligas menores y asistiendo a estrategas como Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez, Ruiz aclaró que razones personales le impiden asumir el puesto permanentemente ahora. En octubre iniciará su licencia UEFA en España. No obstante, su meta inmediata es guiar a Alajuelense a la victoria.