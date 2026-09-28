Bryan Ruiz armará convocatoria desde cero para Liga de Naciones

Reglamento permite nuevos convocados

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El interinato de Bryan Ruiz llega con una revolución total en la lista de convocados, así lo anunció la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) esta tarde.

Ruiz, junto a Wilmer López y Edson Soto, definirán una nueva lista. Entre los convocados estarían Keylor Navas, Celso Borges y Roan Wilson como primeros nombres.

La Sele jugará ante Nicaragua el próximo jueves, en Managua. El domingo recibirá a Haití, ambos duelos son vitales para seguir con vida en Liga de Naciones.