Bryan Ruiz armará convocatoria desde cero para Liga de Naciones

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El interinato de Bryan Ruiz llega con una revolución total en la lista de convocados, así lo anunció la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) esta tarde.

Ruiz, junto a Wilmer López y Edson Soto, definirán una nueva lista. Entre los convocados estarían Keylor Navas, Celso Borges y Roan Wilson como primeros nombres.

La Sele jugará ante Nicaragua el próximo jueves, en Managua. El domingo recibirá a Haití, ambos duelos son vitales para seguir con vida en Liga de Naciones.