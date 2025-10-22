Bryan Ganoza anuncia nuevo proyecto “¿Listos para lo que viene?”

El exparticipante de Combate, Bryan Ganoza, parece estar preparando un nuevo proyecto para el próximo año.
El modelo y bailarín tico que vive en Las Vegas compartió en sus redes sociales una foto desde un estudio de grabación, donde aparece frente a un micrófono y sosteniendo una hoja que parece contener la letra de una canción.
“Ya saben lo que ando haciendo. ¿Están listos para lo que viene?”, escribió junto a la imagen, añadiendo “Llegó la hora, macabros, de crear un nuevo hit mundial”.
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Recordemos que Ganoza, conocido también como Ganoza B, alcanzó popularidad con su tema viral “El cabro más macabro” y cuenta con otros sencillos como “El triángulo” y “512”.
Además, ha desarrollado una carrera como bailarín en clubes nocturnos en Las Vegas.