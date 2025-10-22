Bryan Ganoza anuncia nuevo proyecto “¿Listos para lo que viene?”

Bryan desea hacer del 2026 “el año del Macabro”

Imagen con fines ilustrativos.

El exparticipante de Combate, Bryan Ganoza, parece estar preparando un nuevo proyecto para el próximo año.

El modelo y bailarín tico que vive en Las Vegas compartió en sus redes sociales una foto desde un estudio de grabación, donde aparece frente a un micrófono y sosteniendo una hoja que parece contener la letra de una canción.

“Ya saben lo que ando haciendo. ¿Están listos para lo que viene?”, escribió junto a la imagen, añadiendo “Llegó la hora, macabros, de crear un nuevo hit mundial”.

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Recordemos que Ganoza, conocido también como Ganoza B, alcanzó popularidad con su tema viral “El cabro más macabro” y cuenta con otros sencillos como “El triángulo” y “512”.

Además, ha desarrollado una carrera como bailarín en clubes nocturnos en Las Vegas.