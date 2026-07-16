Una noche marcada por la violencia dejó como saldo un adolescente de 17 años fallecido y otro menor de 16 años herido en dos hechos distintos ocurridos en la provincia de San José. Ambos casos son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los incidentes ocurrió en el sector de León XIII, en Tibás, donde un menor de 17 años perdió la vida tras ser atacado con arma blanca.

De acuerdo con el OIJ, el caso fue reportado a las 12:18 a. m. de este jueves, cuando, en apariencia, el adolescente se encontraba en vía pública y fue abordado por varios sujetos, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Por razones que se mantienen bajo investigación, los sospechosos presuntamente le ocasionaron múltiples heridas con arma blanca en el abdomen y la espalda, lesiones que le provocaron la muerte.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Otro menor resultó herido

En un hecho independiente, un adolescente de 16 años resultó herido con arma blanca la noche del miércoles.

Según informó el OIJ, el incidente fue reportado a las 8:54 p. m. En apariencia, el menor fue atacado en el sector de Los Guido, en Desamparados, y posteriormente fue trasladado en un vehículo particular hasta Patarrá, donde fue abandonado en vía pública.

El joven presentaba una herida por arma blanca en el muslo derecho y fue trasladado para recibir atención médica al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo valoración.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Por el momento, el OIJ indicó que ambos casos se investigan por separado y continúa realizando diligencias para establecer el móvil de los hechos y dar con los sospechosos.