Brutal homicidio: 5 sujetos entran a vivienda y disparan contra víctima

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Un nuevo homicidio sacudió la noche de este jueves la provincia de Limón, específicamente en Guácimo, cuando cinco sujetos encapuchados ingresaron a una vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre.
La víctima fue identificada con el apellido Sandí, de 40-45 años aproximadamente y oriundo de San José.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Agrimaga, cerca del río Jiménez de Guácimo de Limón. Según la Fuerza Pública, cinco hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de la víctima, el cual se encontraba en medio de uno de sus camiones ganaderos, y le dispararon indiscriminadamente, quedando tendido entre 2 viviendas.
Al momento de llegar la Cruz Roja, lo declaró sin vida. Asimismo, valoraron a una mujer, quien no presentaba lesiones de gravedad.
En la escena se ubicó a un hijo de la víctima, quien, al consultarle si la muerte del padre se debió a un asalto, el mismo aseguró que todo se trató de matarlo.
Con información del corresponsal de la zona.