Brutal homicidio: 5 sujetos entran a vivienda y disparan contra víctima

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un nuevo homicidio sacudió la noche de este jueves la provincia de Limón, específicamente en Guácimo, cuando cinco sujetos encapuchados ingresaron a una vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre.

La víctima fue identificada con el apellido Sandí, de 40-45 años aproximadamente y oriundo de San José.

Video: corresponsal.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Agrimaga, cerca del río Jiménez de Guácimo de Limón. Según la Fuerza Pública, cinco hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de la víctima, el cual se encontraba en medio de uno de sus camiones ganaderos, y le dispararon indiscriminadamente, quedando tendido entre 2 viviendas.

Al momento de llegar la Cruz Roja, lo declaró sin vida. Asimismo, valoraron a una mujer, quien no presentaba lesiones de gravedad.

En la escena se ubicó a un hijo de la víctima, quien, al consultarle si la muerte del padre se debió a un asalto, el mismo aseguró que todo se trató de matarlo.

Con información del corresponsal de la zona.