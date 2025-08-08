Un brutal accidente de tránsito que tuvo lugar la mañana de este viernes quedó grabado por las cámaras de la zona.

El hecho tuvo lugar en el sector de Horquetas, en Sarapiquí. Según destacó Cruz Roja, la alerta ingresó a las 5:03 a.m.

En imágenes se observa como se da la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Al llegar al sitio, la Cruz Roja aborda a 2 personas en condición crítica, los cuales son trasladados a la Clínica de Puerto Viejo.

En apariencia, el vehículo involucrado se habría dado a la fuga posterior al incidente.

Horas después este fue encontrado envuelto en llamas, así lo confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.