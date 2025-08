Por medio de un recurso de amparo electoral, el exvicepresidente de la República Stephan Brunner reclamó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que una medida adoptada por los diputados compromete sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2026.

Según el exfuncionario, la decisión de ver su renuncia hasta el lunes 4 de agosto podría perjudicar su eventual candidatura a diputado, ya que la normativa establece que debía salir del Gabinete a más tardar el 31 de julio.

“Mi carácter de ciudadano en ejercicio de mis derechos constitucionales, y mi renuncia presentada en tiempo el pasado 30 de julio, me permite contar con la legitimación suficiente para integrarme a la estructura de cualquier partido que mi voluntad decida, lo cual se ve afectado de forma definitiva por la negativa del presidente del Directorio Legislativo de dar trámite correcto a mi renuncia”, se lee en el recurso.

Brunner reclamó que Rodrigo Arias incluso señalara que su dimisión no solo debía conocerse, sino también tendría que ir a un escrutinio.

“Es peor aún amenazar con someterla a un proceso de votación que pueda rechazarla y forzarme en contra de mi voluntad a mantenerme ilegal e inconstitucionalmente en un cargo que ya no ostento”, reza el documento.

Según la tesis de Arias, la normativa indica que el Plenario debe emitir una postura “favorable o desfavorable” dependiendo de los resultados de la votación. No obstante, el exvicepresidente alega que en el pasado la Asamblea solo conoció las renuncias de Laura Chinchilla y Kevin Casas, sin someterlas a ningún tipo de análisis adicional.

Chaves lanza cuestionamientos

Durante la apertura de un puente en Turrubares, el presidente de la República Rodrigo Chaves opinó sobre el tema y lanzó una serie de cuestionamientos contra el líder del Congreso.

“¿Qué pasa si un grupo de diputados le dice al vicepresidente que no puede renunciar? ¿Hay que obligarlo con la policía a venir a la oficina?”, cuestionó el mandatario.

“Esta gente le aplica la ley a quien le da la gana y cómo les da la gana. Esto demuestra la hipocresía de Arias y su hermano, y la protección a la red de cuido que él ha creado”, añadió.

Según el jerarca, la decisión de postergar el conocimiento de la renuncia de Brunner da una idea de lo que habría ocurrido si él optaba por dejar el cargo como jefe de Estado. Mencionó que desde enero habían consultado al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea sobre el procedimiento a seguir en caso de una eventual dimisión presidencial.

“Tenían la emboscada para que yo renunciara y no me dejaran postularme. ¿A ustedes no les hierve la sangre, ustedes no sienten repudio y asquerosidad por el funcionamiento de ese sistema de red de cuido? Lo que llaman ellos la institucionalidad que hay que defender”, subrayó.

Diario Extra intentó obtener una reacción de Arias; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

TSE inicia trámite

Mediante un comunicado de prensa, el TSE informó que este viernes inició el trámite del recurso presentado por Brunner. Al mismo tiempo, ordenó a Rodrigo Arias rendir un informe sobre los hechos señalados en un plazo de tres días hábiles, además de exigir que durante la próxima sesión se conozca el tema.

“Conforme lo establece el artículo 230 del Código Electoral y como medida cautelar, se ordena al Directorio Legislativo incluir la renuncia en el orden del día de la sesión del Plenario del lunes 4 de agosto de 2025”, señaló el Tribunal.

El caso quedó en manos del magistrado Eugenio Fernández Masís, quien tendrá a cargo la instrucción del recurso.