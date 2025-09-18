En un duelo vibrante en el Fello Meza, Cartaginés y Pérez Zeledón firmaron un empate 1-1 que los dejó sin la posibilidad de adueñarse del liderato del torneo.

En el primer tiempo, el Cartaginés intentó generar peligro con transiciones rápidas, pero en los primeros 15 minutos fue el Pérez Zeledón quien tuvo más llegadas claras. Al minuto 16, Suhander Zúñiga pidió el cambio tras un dolor en su tobillo izquierdo y el técnico Andrés Carevic mandó a la cancha a Bernal Alfaro en su lugar.

Al 23’, un potente disparo de Pérez se estrelló en el poste y los brumosos se salvaron del primero. Sin embargo, Cartaginés reaccionó y al aprovechar un tiro de esquina de Bernal Alfaro, Johan Venegas centró para que Everardo Rubio, prácticamente en la boca del arco, empujara el balón y abriera el marcador. Con ese gol, el cuadro blanquiazul se fue al descanso con la ventaja 1-0.

En la segunda mitad, Pérez Zeledón tomó la iniciativa, y una gran jugada individual de Kendall Porras por la banda llegó hasta la línea final, permitiendo que Jorman Aguilar igualara el marcador al 50’. Ambos equipos buscaron nuevamente el gol, pero carecieron de efectividad, y el encuentro terminó con un empate 1-1.

Cartaginés salió a la cancha con: Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Johan Venegas, Luis Flores, Diego Mesen, Marcos Ureña, Jesús Bátiz, Everardo Rubio, Suhander Zúñiga y José Mora.

Mientras que los generaleños salieron al verde con: Bryan Segura, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, Luis José Hernández, Guillermo Mora, Joaquín Aguirre, Manuel Morán, Silvio Rodríguez, Kendall Porras y Jorman Aguilar.