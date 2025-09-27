Tras la derrota ante el Olimpia de Honduras por la ida de los cuartos de final en Copa Centroamericana, en el Cartaginés no hay tiempo para lamentarse, ya que los brumosos tendrán mañana un duelo clave por el liderato en el campeonato nacional ante Saprissa.

“Estamos tratando de darle mucha importancia a la recuperación de nuestros jugadores, para volver a jugar un partido tan importante. Trataremos de llegar de la mejor forma para competir bien”, dijo Andrés Carevic, D.T. de los brumosos.

Carevic asegura que es muy difícil para el equipo hacer rotaciones. Los blaquiazules, a pesar de recuperar a Carlos Barahona y Diego González, aún cuentan con 5 jugadores lesionados. Cristopher Núñez, Douglas López, Leonardo Alfaro, José Luis Quirós y Yael López aún no cuentan para el cuerpo técnico.

“Tenemos muchos jugadores lesionados, que normalmente venían siendo de mucha participación en nuestro equipo, y eso creo que nos ha afectado y el equipo no ha tenido rotación. Creo que para este partido vamos a tratar de que se los jugadores se recuperen para poder ver cómo armamos el equipo”, expresó el técnico brumoso.

Tras la seguidilla de partidos que ha venido acumulando el cuadro papero, los jugadores se sienten cansados, tras contar con una planilla reducida.

“Este es un mes muy complicado, porque tenemos varios partidos que debemos jugar, y a veces uno se cansa, pero ahí estamos, vamos esforzándonos cada día más”, mencionó Jesús Bátiz.

“Estar jugando cada 3 días y jugando muchos minutos va a generar un desgaste, pero es lo que nos ha tocado, y creo que este grupo ha sido fuerte mentalmente y ha ido contra corriente para seguir luchando por cosas”, explicó Johan Venegas.

El duelo por el liderato arrancará a las 4 p.m. del domingo, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.