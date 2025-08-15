El Club Sport Cartaginés salió vivo de su visita a Honduras. Pese a que no cayó empató sin goles, pero esto hace que en dos presentaciones en la Copa Centroamericana solamente tenga un gol.

Ya sabemos que la media inglesa nos pide ganar en casa y empatar afuera. Los paperos han quedado debiendo en su propia parcela. No es, para nada un inicio decente para el Decano del fútbol costarricense en el certamen del istmo.

El ciclón azul volvió a demostrar que le falta mucho por crecer, lo mismo que se ha visto en el torneo hondureño, donde suma en el arranque tres reveces.

A la cancha

Desde el pitazo inicial pusimos atención a lo que pasaría sobre la gramilla del estadio José de la Paz Herrera Uclés, el popular “Chelato”. Nos topamos con un cuadro costarricense cuya formación fue casi la misma que utilizó en el José Rafael “Fello” Meza ante Saprissa. Solamente se dieron dos variantes. Pero a diferencia de lo sucedido en la goleada ante el Monstruo, los de la Vieja Metrópoli no tuvieron tanto el cuero en sus piernas. Aquella vez eran pases en corto, triangulación rápida y un cuadro brumoso con juego muy vertical.

Otro tema que no podemos dejar de señalar es la gran cantidad de faltas y juego muy trabado que se presentó en la etapa inicial.

Para el complemento ambas oncenas tuvieron sus llegadas al área enemiga, para un cotejo más parejo. En el entretiempo mojaron la cancha y pareciera que esa agua también cayó en la pólvora de los arsenales de cada oncena, pues al final se fueron en blanco. Sobre el cierre Briceño salva la cabaña brumosa.

Ahora Cartaginés debe ganar sus próximos partidos ante Verdes de Belice e Independiente de Panamá en casa. No está de más que Saprissa le ayude en sus próximos cotejos. Los morados visitan al CAI de Panamá y reciben a los hondureños de Motagua en La Cueva.