Brumosos sacan la faena y se van felices a la casa de “Chelato” Uclés

El Club Sport Cartaginés no dejó ir la posibilidad de sacar tres puntos y le ganó al Motagua, en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich. La cita fue por la serie de ida y vuelta del repechaje para buscar un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. Podemos decir que la serie no está definida, pero los pupilos de Carevic ya van con la tarea adelantada al ganar 1 a 0.

El juego

Durante la primera parte el cuadro brumoso empezó sufriendo y más cuando caía un gol en contra que el final el VAR determina que no era válido.

El técnico local Andrés Carevic tiraba fuego al borde de la línea de cal al ver que no salían las cosas como las tenía planificadas en su librillo.

El medio del terreno de juego era dominado por los catrachos y se notaba la falta de un hombre de peso en la medular. Después de un dominio del Ciclón Azul el cierre fue trepidante para los paperos.

En esta etapa inicial Marcos Ureña la pega en el poste y el meta enemigo desvía un tiro de cabeza de Quiroga.

A recobrar la cintura

Para el segundo acto de esta obra a dos la misión fue recuperar la cintura, volver a generar en la zona de volantes y por eso entraron al verde Cristopher Núñez y Douglas López.

Ya las acciones fueron más parejas,

sin embargo, ninguna de las dos escuadras podían ser eficientes en la línea de metralla, donde se hacen grandes los artilleros.

Pero al minuto 90’ + 2’ remató Suhander Zúñiga y rechazó el meta Licona. El cuero le queda a Geancarlo Castro, quien había entrado de cambio y puso a ganar a los azules.

El juego de vuelta está programado para el próximo martes a las 8 de la noche en el estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.