Cartaginés venció 2-1 a San Carlos en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en la jornada 17 del campeonato nacional.

Antes del encuentro, algunos aficionados les deseaban la derrota a los brumosos con la conocida frase “Cartagada”.

Luis Flores comentó que no le dan importancia a esa expresión y que el equipo se enfoca únicamente en jugar bien.

“Nosotros en el camerino la verdad es que ni importancia le mostramos ese tipo de palabras, nos enfocamos en jugar bien, hoy creo que el equipo hizo un muy buen partido, sin importar que ellos fueran 10 hombres. Hoy por dicha logramos sacar una victoria importante, estamos ahí a un pasito de la clasificación y es lo que queremos. Llevamos atención, la verdad nosotros tratamos de ignorar al final esas cosas, la gente puede opinar, están en su derecho”.

Por su parte, Claudio Montero expresó que no le agrada ese término, ya que considera que el equipo ha demostrado fortaleza.

“Esa frase desde que llegué aquí y claramente supe un poco de qué significa pero la verdad no me gusta. Porque todo campeonato es diferente, claramente Cartago está demostrando otra cosa. Yo siento que es un equipo bastante fuerte, que estamos con un camerino muy cerrado y muy bueno, y la verdad es que me siento muy bien acá, el equipo se siente bien y siento que se está demostrando diferente”.

Tras la victoria ante los “Toros del Norte”, el equipo brumoso tiene un pie en las semifinales y depende de sí mismos para clasificar.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro visitará este domingo a Guadalupe FC, donde buscará asegurar su clasificación a semifinales.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra