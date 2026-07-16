Brumosos pierden a reciente fichaje para el Apertura

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

El Club Sport Cartaginés oficializó la llegada de José Joaquín Huertas, de cara a lo que será la temporada 2026-27. Sin embargo, al futbolista le ocurrió una situación que no se esperaba.

El oriundo de Liberia sufrió una fractura de tibia y peroné durante un entrenamiento. Según el informe, el cuerpo médico blanquiazul atendió rápidamente al futbolista y este fue trasladado al Hospital Universal. En una valoración realizada, se confirmó que el guanacasteco tenía que ser operado; el resultado fue positivo y ahora, el zaguero inició con su proceso de recuperación.

Huertas es parte de los ocho refuerzos del Cartaginés, anteriormente, anunciaron las llegadas de Manuel Morán, Joaquín Alonso Hernández, Andrey Mora, José “Tepa” González, Luis Olivas, Gian Mauro Morera y Mauricio Villalobos.