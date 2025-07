Cartago.- La dirigencia del Club Sport Cartaginés le ha cumplido al técnico Andrés Carevic. Ha llenado cada uno de los requerimientos del estratega y ahora llegó el momento de socar la faja y pedir resultados, después de hacerle un traje a la medida.

El presidente de los brumosos, Leonardo Vargas, admite que debe darlo todo y lo mínimo es llegar a la fase siguiente. “Sí o sí tenemos que clasificar, igual tenemos que clasificar a la Concachampions del próximo año. Cartaginés es una institución que debe ir a la Concachampions y tiene mucho potencial para eso. Debemos dar ese paso y no podemos seguir quedándonos ahí y no llegando a clasificaciones. Ya la vez pasada que participamos estuvimos cerca, pero perdimos en los penales. No pudimos ir, pero hemos armado un buen equipo y si tuviéramos que reforzar más lo haremos en pro de esos objetivos”.

Camiseta llena

de patrocinadores

El jerarca del equipo papero admite que han hecho un gran esfuerzo en el área comercial y que hoy tienen la camiseta mejor vendida, en temas de marcas, que apuestan por poner su nombre en el lienzo azul.

“El departamento de mercadeo se ha comportado de una manera excelente y después de varios años este es el torneo en el que hemos tenido mayores ingresos a nivel de patrocinios. Esto nos ha permitido solventar los últimos torneos que han sido tan malos. Ahora tenemos un equipo bastante robusto para enfrentar los tres torneos que vienen y buscar los resultados deportivos que sí o sí tienen que comenzarse a dar porque el esfuerzo es muy grande”.

Estrenan uniformes

El cuadro de la Vieja Metrópoli está estrenando uniformes, los cuales están a la venta desde hoy en la tienda del estadio José Rafael “Fello” Meza. Son de la marca nacional Monarca y tienen un precio de 29.900 colones.