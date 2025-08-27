La esposa del reconocido actor Bruce Willis, Emma Heming Willis, decidió hablar con el corazón en la mano sobre la dura realidad que vive su familia desde que al actor, hoy de 70 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

Durante una entrevista con ABC News, Emma describió cómo ha sido convivir con esta enfermedad neurodegenerativa que afecta el funcionamiento del cerebro y para la cual no existe cura.

“Bruce está muy bien de salud en general. Es su cerebro el que le está fallando. Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos (…) La forma en que nos comunicamos con él ahora es diferente”, expresó.

La también madre de 2 de las hijas del actor detalló en la entrevista que, además del deterioro en el lenguaje, su esposo ha presentado cambios notorios en su memoria y en la forma en la que se relaciona con su círculo más cercano.

“No necesito que él sepa que soy su esposa, que estamos casados, no necesito nada de eso. Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él”, confesó con un tono lleno de amor y aceptación.

Emma también reveló que, debido al avance de la enfermedad, Bruce ya no reside en su hogar familiar. El actor ha sido trasladado a una segunda propiedad, donde cuenta con atención médica especializada las 24 horas del día.

Según relató, antes de recibir el diagnóstico, comenzó a notar comportamientos que confundieron su corazón. La frialdad emocional y la distancia que él mostraba afectaron profundamente su relación.