British Airways aumenta vuelos entre Costa Rica y Londres

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

British Airways aumentará la cantidad de vuelos entre Costa Rica y Londres durante el invierno europeo, al pasar de tres a cinco frecuencias semanales entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

La medida comenzó a aplicarse este domingo 25 de octubre, cuando el vuelo BA233 aterrizó a las 4:40 p. m. en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, procedente de Londres Heathrow, con más de 200 pasajeros a bordo.

Durante este periodo, la aerolínea ofrecerá conexiones todos los días, excepto lunes y jueves. Posteriormente, entre abril y septiembre de 2027, mantendrá tres frecuencias semanales.

“El fortalecimiento de esta ruta refleja la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo turístico y económico de Costa Rica. La operación durante todo el año y el traslado a Londres Heathrow amplían las posibilidades de conexión con el Reino Unido y la red europea de British Airways”, afirmó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

Otro de los cambios es que la compañía operará la ruta con aeronaves Boeing 787-8, que cuentan con tres opciones de cabina: Club World, World Traveller Plus y World Traveller.

Ruta operará durante todo el año

Además del incremento de vuelos durante el invierno europeo, British Airways mantendrá la conexión entre San José y Londres durante todo el año, por lo que dejará de ser una ruta exclusivamente estacional.

La llegada del vuelo de este domingo también coincidió con el décimo aniversario de las operaciones de la aerolínea en Costa Rica, que comenzaron el 27 de abril de 2016.

“Establecer una programación durante todo el año para la ruta entre Londres Heathrow y San José ofrece a los clientes una mayor flexibilidad y refuerza la conectividad entre el Reino Unido y uno de los mercados turísticos y empresariales más dinámicos de la región”, señaló Neil Chernoff, director de Planificación y Estrategia de British Airways.

Reino Unido destaca como mercado turístico

El aumento de las frecuencias se produce mientras Costa Rica registra la llegada de visitantes británicos.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país por vía aérea 47.753 turistas procedentes del Reino Unido, que se posicionó como el tercer mercado emisor de visitantes desde Europa.

Durante ese mismo periodo, el continente europeo registró un crecimiento del 8,8%, con un total de 319.552 viajeros.

El ICT destacó que el fortalecimiento de la conexión con Londres amplía las oportunidades para atraer turistas, dinamizar la actividad económica y generar empleo en el país.

Periodista: Luis Diego Mora