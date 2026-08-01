Brisa y “Cali” se despidieron del US Open

Los surfistas costarricenses Brisa Hennessy y Carlos “Cali” Muñoz quedaron eliminados del US Open de Huntington Beach, California, segunda parada del circuito WSL Challenger Series.

Hennessy se marchó en los octavos de final tras ser superada por la francesa Johanne Defay. La nacional tomó seis olas durante su heat y registró una puntuación de 6.00, producto de notas de 4.00 y 2.00. Defay dominó la serie con un total de 12.83 puntos para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, Carlos Muñoz concluyó su participación en la segunda ronda. El costarricense surfeó 11 olas y consiguió una combinación de 4.10 y 3.50 para un total de 7.60 puntos, resultado con el que finalizó en la cuarta posición de su heat y quedó fuera de competencia.

Con este resultado, ambos representantes nacionales ponen fin a su paso por la segunda fecha del Challenger Series, circuito que otorga puntos en la lucha por clasificar al Championship Tour de la World Surf League.

La próxima parada del calendario de la WSL Challenger Series se disputará a partir del 26 de setiembre en São Paulo, Brasil.