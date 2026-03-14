Brindar “asistencia” a EE.UU. reduciría pena a Celso Gamboa 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una de las garantías ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos para la extradición de Celso Gamboa y Edwin López (alias “Pecho de Rata”) es que si brindan “asistencia sustancial” podrían ver reducidas sus penas de cárcel.

Así se detalla en la resolución del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, que avaló los documentos enviados por los estadounidenses, donde se comprometen a respetar derechos de los extraditables.

“Además, se señala que, si el señor Gamboa Sánchez brinda asistencia sustancial al gobierno estadounidense, su sentencia podrá ser reducida”, señala la resolución. Esto aplicaría también en el caso de “Pecho de Rata”, por lo cual los dos primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos por narcotráfico serían de interés para las autoridades norteamericanas.

Brindar asistencia sustancial se refiere a que cualquier información relevante que puedan dar en investigaciones por narcotráfico, sería tomada por los estadounidenses de buena manera y valorarían rebajar las penas de cárcel.

“Se dispone la entrega material de los señores Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega a las autoridades competentes del Estado requirente, al cual se le concede el plazo de dos meses para gestionar lo correspondiente a partir de la notificación de esta resolución”, señala la resolución.

Garantías ofrecidas por EE.UU.

• Principio de especialidad: Solo serán procesados por los delitos por los cuales se concedió la extradición

• Limitación de penas: No se impondrá la pena de muerte ni la cadena perpetua; la pena máxima no superará los 50 años de prisión

• Crédito por tiempo detenido: Se les reconocerá el tiempo que hayan pasado en detención en Costa Rica

• Trato humanitario: El Estado requirente garantiza que no serán sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes

• Reducción de sentencia: Se contempla la posibilidad de reducir la condena si brindan asistencia sustancial al gobierno de EE.UU.